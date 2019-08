Le Hezbollah tente-t-il de provoquer Israël à sa frontière nord comme le Hamas et le Jihad Islamique le font dans le sud du pays?

Des terroristes du Hezbollah se sont approchés vendredi de la frontière israélo-libanaise et ont provoqué un incendie côté israélien, espérant toucher des positions de Tsahal et le village israélien de Margaliot, situé à quelques dizaines de mètres de la frontière. Les équipes de pompiers ont mis plusieurs heures à éteindre les flammes. L’utilisation de bombardiers d’eau a été impossible du fait de la proximité de la frontière. La chaleur dégagée par l’incendie a également fait exploser des mines qui se trouvent côté israélien de la frontière.

A Tsahal on craint que cet acte ne soit le « coup d’essai » d’une imitation par le Hezbollah du terrorisme incendiaire pratiqué depuis un an et demi par les organisations terroristes de la bande de Gaza. Autre fait inquiétant (mais pas étonnant), lors de l’incendie, des soldats de la force internationale Finul sont passés dans le secteur mais ne sont pas intervenus contre les terroristes du Hezbollah.

