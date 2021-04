Début de tensions entre Washington et Jérusalem concernant l’Iran ?

Après l’opération de haute qualité attribuée à Israël contre un bateau-espion iranien en mer Rouge, le Wall Street Journal a cité des hauts responsables américains qui ont exprimé leur colère à propos du ‘timing’ de cette opération, qui selon eux n’était pas dû au hasard mais avait pour but de torpiller la réunion qui se tenait le lendemain à Vienne entre l’Iran et les autres pays signataires de l’accord de 2015. De telles accusations ont également été entendues à Téhéran ce qui pourrait indiquer une coordination des réactions entre les deux pays.

Selon le Wall Street Journal, ces propos émis par de hauts responsables américains, même s’il n’y a pas eu de réaction officielle, étaient destinés à faire passer un message à Israël demandant à ne pas gêner une éventuelle reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran. Une nouvelle preuve que l’ère Trump est bel et bien révolue et que Washington et Jérusalem ne sont plus sur la même longueur d’ondes sur les dossiers du Moyen-Orient.

Le journaliste Tsvi Yehezkeli, spécialiste du Moyen-Orient et du monde arabo-musulman, dit constater avec stupéfaction que l’Administration Biden est en train de tomber dans le « piège des sourires » tendu par les dirigeants iraniens. Le directeur du Mossad Yossi Cohen s’envolera pour Washington afin de tenter de convaincre les responsables américains qu’il y a des aspects qu’ils refusent de voir dans l’attitude iranienne : les Iraniens exigent au préalable de toute reprise de dialogue direct une levée de toutes les sanctions, mais le jour où ils l’auront obtenue, ils seront plus forts et encore plus agressifs. Et ils savent que les Américains sont « dans leur poche » car la volonté de l’Administration démocrate est de revenir coûte que coûte à l’accord.

Pour Yehezkeli, il y a aujourd’hui deux écoles : celle de l’Administration Biden qui accorde du crédit aux iraniens et qui pense qu’il faut négocier car une une fois revenu à l’accord, l’Iran abandonnera son rêve nucléaire, et il y a l’école israélienne qui sait que l’Iran veut se doter par tous les moyens de l’arme atomique. Le journaliste n’exclut pas que les relations israélo-américaines connaissent à nouveau des turbulences à propos de la politique envers l’Iran, surtout en cas de reprise des pourparlers, car selon lui les Américains ne comprennent pas les réalités du Moyen-Orient et ils sont mûrs pour tomber dans l’escarcelle des iraniens.

