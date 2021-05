Début de rébellion à Yamina !

Le député Ami’haï Shikli, n°5 du parti Yamina a officiellement annoncé à Naftali Benett qu’il votera contre un gouvernement avec Yaïr Lapid et la gauche. Dans une lettre incisive, le nouveau député interpelle son chef de parti : « Qu’avons-nous en commun avec le mouvement des ‘Drapeaux noirs’ ou avec la haine ? » Ami’haï Shikli affirme aussi qu’un tel scénario brisera totalement le lien avec les électeurs du Likoud.

Plus loin il écrit : « Comme beaucoup en Israël, je pense que des cinquièmes élections sont une très mauvaise solution, un dernier recours. Et comme beaucoup en Israël aussi, je pense qu’un rafraîchissement du leadership politique en Israël est nécessaire. Mais pas à n’importe quel prix ! »

Dans message, Amihaï Shikli estime qu’un ralliement à un gouvernement de gauche serait inacceptable sur trois plans : éthique (rupture totale avec tous les engagements pris lors de la campagne et reniement de l’idéologie), démocratique (avec sept mandats, Naftali Benett ne peut être Premier ministre et passer devant les 30 mandats du Likoud) et national (les conséquences de la composition d’un tel gouvernement face à tous les défis sécuritaires et diplomatiques auquel va faire face Israël).

S’agit-il de la « première hirondelle qui annonce le printemps ? » Il y a deux jours encore, le député démentait toute fronde au sein de Yamina et affirmait être rangé derrière Naftali Benett. « Nous sommes comme un seul poing », disait-il.

Le parti Yamina a réagi par un communiqué laconique : « Nous respectons la position du député Ami’haï Shikli, qui nous était connue. Yamina est engagé à tout faire pour constituer un gouvernement stable et efficient afin d’empêcher une dégringolade vers le chaos et des cinquièmes élections. Et c’est ce que nous ferons ».

Selon le journaliste Boaz Golan (Aroutz 20 et site 0404), deux autres députés Yamina envisageraient d’adopter la même position. Betzalel Smotritch a lancé un appel à Ayelet Shaked : « Certaines personnes acquièrent leur Monde futur en une heure! C’est à votre tour maintenant! Prouvez que vous avez des principes et un colonne vertébrale et que vous ne vous laissez pas entraîner par Benett vers des contrées de perdition! ».

Mercredi matin, Naftali Benett a enregistré une déception après l’annonce par Gideon Saar (Tikva ‘Hadasha) qu’il recommandera Yaïr Lapid auprès du président de l’Etat. Après les élections, Tikva ‘Hadasha avait choisi de ne recommander aucun des candidats. Yaïr Lapid dispose donc actuellement de 51 députés qui le soutiennent pour former un gouvernement et les chances de Naftali Benett de se voir investi par le président de l’Etat se réduisent encore davantage. Mercredi matin, Reouven Rivlin a une nouvelle fois dérogé à ses compétence en empiétant dans le domaine politique : il a convoqué ensemble Yaïr Lapid et Naftali Benett sans doute pour les exhorter à « trouver un arrangement », en d’autres mots demander à Naftali Benett de renoncer à son veto à un gouvernement dirigé en premier par Yaïr Lapid.

Photo Flash 90