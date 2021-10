La « Conférence du Golan pour l’économie et le développement », sous l’égide de l’hebdomadaire Makor Rishon, a débuté et se déroulera durant toute la journée de lundi avec une longue série d’interventions. Elle accueille des membres du gouvernement, des députés de la coalition et de l’opposition, des journalistes, des acteurs économiques et des dirigeants de la région.

Premier intervenant, le président de l’Etat Itshak Herzog qui a notamment dit : « Si la société israélienne a l’habitude de n’évoquer le Golan que dans les périodes d’urgence nous devons a fortiori en parler en temps de routine. Cette beauté époustouflante à côté de l’immense importance stratégique et de son impressionnant développement ces dernières années en ont fait un véritable atout pour l’Etat d’Israël. Je pense que nous devons donner notre avis, lui fournir les ressources et exploiter le potentiel de développement qu’il contient et agir de toutes nos forces pour concrétiser tout cela. L’approfondissement des racines israéliennes sur ce magnifique territoire avance à son rythme, il est temps désormais de faire pousser, de développer, de bâtir et de s’agrandir ».

Après lui s’est exprimé le Premier ministre Naftali Benett. Il a commencé par rappeler les liens historiques du peuple juif avec le plateau du Golan et appelé à ce que le prestigieux passé devienne aussi un prestigieux avenir. Benett a ensuite évoqué l’aspect stratégique de ce territoire, dont l’avenir ne dépendra pas de la situation en Syrie, et promis un plan national pour le doublement de la population du plateau, pour passer de 26.000 habitants aujourd’hui à 50.000 puis à long terme à 100.000 habitants. Le Premier ministre a aussi annoncé l’intention de créer deux nouvelles localités ainsi que de nombreux emplois.

Un « ticket » pour récupérer l’électorat de droite ?

Il y a une semaine, le journaliste Nahoum Barnea publiait un article dans lequel il estimait qu’après le vote du budget, Naftali Benett s’emploiera à mettre en avant des sujets chers à la droite afin de tenter de récupérer une grande partie de son électorat qui lui a tourné le dos après qu’il en a fait de même. Les très mauvais sondages ne laissent pas indifférents Naftali Benett et ses amis…

Parmi ces sujets qui seront mis en avant, le Golan, à défaut de la Judée-Samarie, qui est mise sous l’éteignoir en raison de la composition de la coalition et des risques d’implosion. Selon Barnea, Naftali Benett voudra flatter et remobiliser l’électorat de centre-droit avec le Golan comme l’un des étendards, escomptant sur l’Administration Biden pour qu’elle laisse faire.

