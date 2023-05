DiploAct est un programme de formation proposé aux Israéliens francophones, pour comprendre en profondeur le conflit israélo-palestinien et pouvoir ensuite, partir en France du 8 mai au 14 mai 2023 à la rencontre des étudiants français dans les universités, et de la jeunesse juive de France. Le but ? Approfondir les notions de sionisme, de géopolitique, décoder la presse, sans passion avec des notions objectives pour pouvoir comprendre et dialoguer avec tous. Eden-Tal Haddad responsable du projet Diploact France et Ariel Koseleff s’expriment au micro de Cathy Choukroun.