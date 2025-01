Cette nuit (jeudi à vendredi) a eu lieu au conseil de sécurité de l’ONU un débat sur la »situation des enfants à Gaza » à l’intiative de la Russie.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Dany Danon a brandi une photo de Kfir Bibas et a déclaré: »Kfir avait 9 mois quant il a été enlevé de son lit avec son frère de 4 ans, Ariel, et ses parents, Shiri et Yarden. Depuis il se trouve dans l’obscurité des tunnels terroristes du Hamas. Depuis, aucune nouvelle n’a été communiquée sur son état, aucune visite de la Croix Rouge, aucun cri d’alerte de l’ONU. Pourquoi ne tenez-vous pas un débat sur la situation des enfants en Israël? Des enfants qui souffrent d’un terrorisme permanent. Vous êtes aveugles à leur douleur et à leurs larmes. C’est le Hamas et non Israël qui a fait de Gaza une zone de guerre. C’est le Hamas et non Israël qui utilise les enfants comme boucliers humains. C’est le Hamas et non Israël qui place ses infrastructures au milieu des écoles, des hôpitaux et des quartiers résidentiels. Quand allez-vous initier des actes efficaces contre le Hamas pour changer l’avenir des enfants dans le monde? ».