Le président américain Donald Trump a lancé vendredi un nouvel avertissement à l’Iran, menaçant d’une action militaire si Téhéran ne parvient pas rapidement à un nouvel accord nucléaire.

S’exprimant depuis le Bureau ovale, Trump a déclaré aux journalistes : « Je leur ai envoyé une lettre il n’y a pas longtemps, et je leur ai dit : ‘Vous allez devoir prendre une décision d’une manière ou d’une autre, et nous allons devoir en parler, sinon de très mauvaises choses arriveront à l’Iran, et je ne veux pas que cela arrive.' » Le président a ajouté : « Je ne dis pas cela par force ou par faiblesse, mais je préfère de loin que nous nous entendions avec l’Iran. Mais si nous ne nous entendons pas, l’Iran subira de très graves conséquences. »

Cette déclaration fait suite à l’envoi par Trump d’une lettre adressée directement au guide suprême iranien, l’ayatollah Khamenei, exhortant Téhéran à conclure un accord sur son programme nucléaire. Les autorités iraniennes ont confirmé avoir reçu cette communication et y avoir répondu via Oman, qui sert souvent d’intermédiaire diplomatique entre les deux pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réagi en maintenant la position de son pays : « Les positions de la République islamique sur le statu quo et la lettre de M. Trump ont été intégralement consignées et transmises à l’autre partie. Notre politique reste de ne pas engager de négociations directes sous une pression maximale et sous la menace militaire. Toutefois, les négociations indirectes, telles qu’elles ont eu lieu par le passé, peuvent se poursuivre. »

L’ayatollah Khamenei a, quant à lui, qualifié la démarche américaine de « tactique d’intimidation », assurant que « la République islamique ne succombera certainement pas à leurs attentes. » Téhéran exige la suspension des sanctions économiques américaines à son encontre pour entamer des négociations.

Washington a clairement réitéré ce mois-ci être déterminé à empêcher la nucléarisation de l’Iran. Selon de récentes images satellite, les Etats-Unis auraient massé des forces importantes dans une île de l’Océan indien, depuis laquelle ils sont susceptibles de mener des frappes directes contre l’Iran.