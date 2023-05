Les chiffres du tourisme en Israël ne cessent d’augmenter depuis la fin de la crise sanitaire et la courbe indique qu’ils devraient retrouver en 2023 le niveau de 2019, une année record en termes de tourisme.

Cette année-là, 4.55 millions de touristes étaient entrés en Israël. Puis en 2020, le Corona est entré dans nos vies et les vols ont été suspendus. En 2023, depuis janvier, déjà 1.2 millions de touristes sont entrés, sachant que les mois les plus fructueux sont devant nous.

Le site Israël Hayom a établi un classement des pays d’où viennent le plus de touristes en Israël.

En première position, les Etats-Unis: 321000 touristes américains ont passé un séjour moyen de 7.4 jours en Israël depuis janvier 2023.

Sur la même période, ce sont les touristes français qui arrivent en seconde position avec 78000 touristes qui sont restés en Israël pour une durée moyenne de 8.8 jours.

Sur la troisième marche, l’Allemagne avec 68000 touristes pour un séjour moyen de 7.6 jours.

Viennent ensuite, l’Angleterre, la Russie, l’Italie, la Roumanie, la Pologne, l’Espagne et le Canada.

Parallèlement, le tourisme en provenance de Corée du Sud et d’Indonésie a considérablement augmenté en 2023 par rapport à 2022: +1439% et +1109% avec 18000 touristes et 14000 touristes respectivement.

L’Asie est d’ailleurs une des priorités du ministre du Tourisme, Haïm Katz. Il estime qu’il y existe un potentiel de touristes qui n’est pas exploité et son administration va travailler à attirer davantage de visiteurs en Israël en provenance de ce continent.