Le Pr Noah Dana-Picard, ancien président du Ma’hon Lev et membre du think Thank sécuritaire « Mivta’him » perçoit dans la conjoncture actuelle en Israël et en Occident une opportunité d’alyah: » Il y a des juifs qui montent en Israël par idéal sioniste. Il y en a d’autres qui montent parce qu’il est plus facile d’être juif en Israël qu’en occident. Et enfin aujourd’hui il y a de plus en plus de juifs qui montent parce qu’ils se sentent en danger en Occident! »