Avec l’arrestation des deux terroristes qui ont commis l’horrible attentat à Elad, de nouveaux éléments nous parviennent.

Tout d’abord, concernant le court film où l’on voit l’un des terroristes en train de fumer une cigarette juste après son arrestation, le Shabak a affirmé qu’il s’agissait d’une méthode courante d’interrogatoire. Ce dernier commence sur le terrain immédiatement et les hommes du Shabak estiment qu’avec une cigarette, le terroriste se livrera plus facilement. Ces images ont beaucoup choqué au sein de la population israélienne, qui ne comprend pas pourquoi un assassin peut profiter de faveurs. Surtout, la question qui taraude est: peut-être s’agit-il en effet d’une méthode utilisée par le Shabak, mais pour quelle raison ce film a-t-il été diffusé au risque de blesser les proches des victimes?

Par ailleurs, on en sait désormais davantage sur le déroulé des événements jeudi dernier. Les deux terroristes étaient des travailleurs clandestins originaires de la région de Djénine. Ils sont entrés en Israël plusieurs fois par un trou dans la barrière de sécurité qu’ils avaient eux-mêmes creusé. Ce jeudi était la 17e fois qu’ils entraient illégalement sur le territoire israélien.

Oren Ben Yiftah, z’l, habitant de Lod et chauffeur de minibus, était à Elad où il avait déposé un Rav qui devait y faire un cours. Dans des circonstances encore à éclaircir, les deux terroristes sont montés dans son véhicule. D’après la famille d’Oren, on lui aurait demandé de les transporter sur un chantier de rénovation d’une synagogue dans la ville. Sa famille a déclaré: »Oren travaillait pour gagner sa vie comme chauffeur de minibus, il était droit et sans malice. Tout comme un chauffeur de taxi ne vérifie pas qui monte dans son véhicule, Oren n’était pas censé vérifier les permis de travail ou de séjour de ses passagers. C’est le travail de leur employeur ».

Oren a donc chargé au bord de son véhicule, ses bourreaux. Ils vont l’assassiner à coups de hache et de couteau, une fois arrivé sur le parking d’un jardin d’enfants à Elad. Puis, apparemment, les terroristes vont attendre avec le corps à l’intérieur du véhicule, jusqu’à la tombée de la nuit. Là, ils en sortiront pour continuer leur périple meurtrier.

תיעוד מעצר המחבלים שביצעו את הפיגוע באלעד pic.twitter.com/UplOTRB2c4 — משטרת ישראל (@IL_police) May 8, 2022

Ce matin, les forces de sécurité ont arrêté les deux terroristes qui se cachaient dans une forêt à quelques minutes à peine d’Elad. Ils se sont laissés menotter sans résistance puis ont conduit les forces de l’ordre à l’endroit où ils avaient abandonné la hache dont ils se sont servis.

Ils ont immédiatement avoué leur crime.

La police cherche à déterminer comment ils ont pu survivre trois jours dans la nature. Est-ce qu’ils avaient prévu de se cacher à cet endroit et s’étaient organisés? D’après la police, en tout cas, il est sûr que s’ils avaient croisé une voiture, ils auraient tué le propriétaire pour prendre la fuite avec le véhicule vers la Judée-Samarie.

Pendant ce temps, les Palestiniens honorifient les deux assassins et publient des photos retouchées d’eux au moment de leur arrestation: ils sont souriants et non affaiblis par trois jours de cavale et l’appareil dentaire de l’un d’eux a disparu pour laisser voir un sourire éclatant.