De nombreux terroristes se sont rendus ce samedi à Tsahal dans les rues de Djeballia, dans la bande de Gaza. L’armée israélienne a filmé une scène dans laquelle on entend de loin un appel lancé depuis un tank à l’un des terroristes capturés, lui demandant de sortir doucement du rang qu’ils forment et de déposer le fusil de type Kalachnikov qui se trouve encore en sa possession. On le voit ensuite obtempérer.