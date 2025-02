L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a décidé vendredi soir de ne pas prolonger sa mise en garde contre le survol d’Israël, à la lumière de la ‘diminution des tensions dans la région’ et des accords de cessez-le-feu. La décision devrait avoir des effets positifs en termes de retour des compagnies aériennes étrangères en Israël et d’augmentation de la concurrence.

Cependant, l’agence a publié des remarques particulières soulignant les ‘risques dans l’espace aérien du pays’. L’agence a donc appelé les compagnies aériennes à faire preuve de prudence et à surveiller les mises à jour à ce sujet.

L’AESA a prolongé en revanche sa mise en garde concernant le Liban jusqu’au 31 mars 2025, car il ‘n’a pas démontré sa pleine capacité à faire face aux risques dans l’espace aérien existant’.

Ces derniers jours, de nombreuses compagnies aériennes ont annoncé leur retour en Israël, ‘suite au calme de la situation sécuritaire’, notamment Transavia, Ryanair (qui reviendra le 30 mars), Air Baltic et Neos (qui reviendront le 2 avril), Air France (qui est déjà revenue), et d’autres encore.

« La vague de retour des compagnies aériennes internationales à l’aéroport Ben Gourion se poursuit », a indiqué l’Autorité des Aéroports d’Israël, avec la reprise, la semaine dernière, d’Air France et de Transavia. Ces compagnies ont été rejointes par ITA, Lufthansa, Swiss et Austrian, et ce dimanche, les compagnies aériennes Brussels et Eurowings ont également renouvelé leurs vols vers Israël.