Deux tombes voûtées, vieilles d’au moins 1 700 ans, abritant de magnifiques fresques murales rarement trouvées en Israël, représentant des personnages de la mythologie grecque, des personnes, des plantes et des animaux, seront bientôt dévoilées au public pour la première fois.

Cette œuvre est l’un des fruits de la vaste coopération entre la municipalité d’Ashkelon et l’Autorité des Antiquités d’Israël pour développer et intégrer les atouts patrimoniaux exceptionnels de la ville dans ses espaces publics, pour le plaisir des résidents et des visiteurs.

Ces anciennes structures voûtées sont situées près de la marina d’Ashkelon, dans un espace public situé entre des tours résidentielles. La municipalité a décidé de rendre le site accessible au public, et par conséquent, cette zone auparavant négligée a été transformée en un jardin public accueillant contenant les deux tombes – même un simple aperçu à l’intérieur ouvre immédiatement une fenêtre sur un monde ancien et fascinant.

Le site a été découvert dans les années 1930, à environ 300 mètres de la plage ; il s’agit d’une tombe voûtée remplie de sable. La structure de la tombe a été fouillée par une expédition britannique et datée du début du IVe siècle de notre ère. Elle comprend une salle avec quatre auges funéraires adjacentes. Ce passage est décoré d’une série de fresques, impressionnantes par leur qualité et le savoir-faire de leurs auteurs, et comprend des représentations telles que celle de Déméter, la déesse mythologique grecque de la terre et des céréales. D’autres images représentent des plantes telles que des vignes et des grappes de raisin, différents types de feuilles et de branches, et des représentations de nymphes, des figures mythologiques liées à la nature, leurs têtes ornées de couronnes de lotus et tenant des cruches d’où coule de l’eau. On y trouve également divers oiseaux, des cerfs, des enfants cueillant des grappes de raisin et les rassemblant dans des paniers, un personnage jouant de la flûte de Pan et un large éventail de nombreuses autres images, notamment la tête de Méduse la Gorgone, un visage féminin monstrueux aux cheveux faits de serpents. Dans la mythologie grecque, son regard transformait en pierre ceux qui la regardaient.

Ces derniers mois, ces structures et leurs décorations ont été préservées grâce à un processus complexe exécuté par Vladimir Bitman, David Kirakosian, Alexei Ronkin et Yoni Tirosh HaCohen, experts du département de conservation de l’Autorité des antiquités d’Israël.

Selon Mark Abrahami, responsable de la branche de conservation de l’art de l’Autorité des antiquités d’Israël, « les fresques murales anciennes ne sont généralement pas préservées dans le climat humide d’Israël. Comme les peintures se trouvaient dans une structure relativement fermée, elles ont été protégées, dans une certaine mesure, pendant des décennies. Naturellement, l’exposition de la fresque, vieille de plusieurs siècles, à l’air et à l’humidité a provoqué une décoloration et une altération par les intempéries. Nous avons dû mener un processus long et délicat pour arrêter et réparer les ravages du temps et des intempéries. Certaines peintures ont dû être retirées des murs pour être traitées en profondeur dans les laboratoires de conservation de l’Autorité des antiquités d’Israël, jusqu’à leur retour sur le site. Les autres murs de la structure ont été nettoyés, les pigments des couleurs des peintures ont été accentués et l’ensemble du bâtiment a été renforcé et stabilisé pour le préserver pour les générations futures. »

Ces dernières années, la municipalité d’Ashkelon a investi des ressources considérables dans l’entretien et le développement des sites antiques de la ville en coopération avec l’Autorité israélienne des antiquités. Entre autres travaux, un grand parc public a été ouvert dans le nouveau quartier de Wine City, avec un ancien site industriel en son cœur. Ce complexe comprend des pressoirs à vin et à olives, des entrepôts, un bain public et plus encore. Une mosaïque sur la rue Yekutiel Adam est également conservée et préservée juste à côté d’une aire de jeux, unique en ce qu’elle intègre des éléments archéologiques. La célèbre cour des sarcophages, une exposition publique de dizaines d’objets impressionnants et rares trouvés dans toute la ville, a été modernisée. Une exposition de magnifiques objets anciens a été installée sur le boulevard Kadesh.

Lorsque le jardin public sera ouvert pour les prochaines vacances, les résidents d’Ashkelon, les visiteurs israéliens et les touristes pourront contempler avec émerveillement et profiter de la beauté de ces fresques et de ces objets rares.

Selon Eli Escusido, directeur de l’Autorité des Antiquités d’Israël, « Ashkelon est un exemple de la manière dont l’intégration des découvertes antiques dans le tissu urbain – en collaboration avec l’Autorité des Antiquités d’Israël – confère une valeur supplémentaire et suscite l’intérêt pour ses espaces publics. Je suis très heureux qu’enfin, grâce à cette précieuse coopération avec la municipalité d’Ashkelon et au travail professionnel de nos conservateurs, les résidents et les visiteurs d’Ashkelon puissent bientôt profiter de la vue saisissante et extraordinaire de ces tombes décorées. »

Pour Miri Altit, maire adjoint d’Ashkelon et responsable de la conservation des sites historiques de la municipalité d’Ashkelon, « avec le maire Tomer Glam, nous avons fait et continuons de faire une révolution dans le domaine de la préservation des sites historiques de notre ville. En plus des travaux de conservation en collaboration avec l’Autorité des Antiquités, nous veillons à rendre les sites historiques accessibles au grand public, à aménager leur environnement et à y mener des activités éducatives et culturelles. Nous vous invitons à venir dans la ville et à profiter de tout ce qu’Ashkelon a à offrir, notamment dans le domaine des antiquités et de l’archéologie.”