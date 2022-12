Le gouvernement est encore en cours de formation et déjà des tensions surgissent entre les partenaires qui vont le composer.

Ainsi, il y a de l’eau dans le gaz entre Netanyahou et Smotrich. Dans le cadre de conversations off, le futur Premier ministre s’est exprimé contre celui qui doit être ministre de la Sécurité Nationale dans son gouvernement: »Ben Gvir doit se calmer. Il doit comprendre qu’il est ministre de la Sécurité Intérieure et qu’il ne peut pas s’exprimer comme un député de l’opposition ».

De son côté, Ben Gvir a confié à ses proches qu’il respectait Netanyahou mais que celui-ci devait »comprendre qu’il n’était pas dans l’opposition mais le chef d’un gouvernement totalement à droite ».

Par la suite les deux hommes se sont entretenus jeudi soir et le ton est monté. Ben Gvir accuse le Likoud d’être revenu sur ses engagement concernant les changements des consignes d’ouverture du feu et d’immunité pour les soldats.

Notons qu’Itamar Ben Gvir est apparu dans les médias cette semaine plus que Netanyahou et Lapid réunis.