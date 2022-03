Les tensions entre le Premier ministre et le ministre de la Défense se font de plus en plus ressentir.

Cette semaine, nous en avons déjà eu une illustration autour des voyages prévus des deux hommes séparément en Inde.

Benny Gantz avait annoncé se rendre en Inde, le 5 avril prochain. Or entre temps, Bennett a indiqué qu’il se rendrait dans ce pays le 2 avril, soit trois jours avant. Le ministre de la Défense, qui n’a pas apprécié de se faire griller la priorité, a donc tout simplement modifié la date de sa venue en Inde et l’a avancée à cette semaine, mardi 29 mars.

Ce soir, un autre incident oppose les deux hommes. Benny Gantz voulait se joindre à la rencontre prévue entre le Roi Abdallah II de Jordanie et Mahmoud Abbas, sur la façon de désamorcer les tensions pendant le mois du Ramadan. Invoquant des impératifs relatifs à la sécurité, le ministre de la Défense a donc décidé de participer à cette réunion.

Mais Naftali Bennett ne l’entend pas ainsi. Il a interdit à son ministre de rencontrer le Roi de Jordanie et le chef de l’Autorité palestinienne. Le motif? Au même moment, doit se tenir à Sdé Boker, un sommet entre Yaïr Lapid et les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes. Bennett redoute que la présence de Gantz à la rencontre précitée, ne fasse de l’ombre à ce sommet.

Pour l’heure, aucune décision définitive n’est encore prise. Bennett et Gantz ont annoncé qu’ils se rencontreraient demain pour en parler.