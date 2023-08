Le ministre des Infrastructures, Israël Katz, est en visite à Abou Dhabi pour ce qui constitue la première visite d’un ministre aux Emirats depuis la formation du gouvernement.

Lors de cette visite, le ministre israélien a participé à un sommet diplomatique avec ses homologues émirati et jordanien et le directeur américain de l’unité consacrée à l’énergie et au climat.

Le sujet central des discussions était le projet ”de l’eau contre de l’électricité”, dans le cadre de l’initiative régionale ‘Prosperity”, qui doit voir le jour entre la Jordanie et Israël. Selon ce projet, Israël vendra 200 millions de mètres cubes d’eau de mer dessalée par an à la Jordanie. En échange, la Jordanie fournira de l’énergie solaire à Israël. L’énergie verte exportée en Israël sera produite par une centrale solaire d’une capacité de 600 mégawatts, qui doit être construite par les Émirats arabes unis.

Les parties ont donc discuté des étapes qu’il reste à franchir pour concrétiser ce projet et en vue de la signature d’accords contraignants lors de la conférence annuelle sur le climat COP28 qui se tiendra à la fin de cette année à Dubaï.

Le ministre Katz a déclaré: ”Ma visite actuelle à Abou Dhabi est la preuve de la force et du statut de l’Etat d’Israël. Nous cueillons les fruits des accords d’Avraham qui sont l’oeuvre du Premier ministre Netanyahou et qui ont changé la face du Moyen-Orient. Israël est un Etat prospère et fort. Ses voisins veulent nouer des relations avec lui. Dans l’avenir que je vois, ce projet dépasse le cadre de l’initiative ponctuelle. Il devient un tremplin pour la mise en place d’un forum unique de coopération quadripartite entre Israël, la Jordanie, les Emirats arabes unis et les Etats-Unis, pour promouvoir d’autres initiatives. Je continuerai à oeuvrer pour qu’Israël devienne une puissance énergétique et innovante dans la région, dans l’intérêt des citoyens israéliens”.