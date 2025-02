Une vague de froid va s’abattre sur Israël à partir de ce jeudi et les températures vont continuer à baisser tout au long du week-end. D’après les services météorologiques, la capitale pourrait se draper d’un manteau blanc ce samedi.

Selon les services météorologiques, le pic de froid est attendu vendredi et surtout samedi, et combiné aux précipitations, il devrait neiger, principalement dans le nord mais aussi dans les localités situées à plus de 500-600 mètres d’altitude voire plus bas encore.

La neige commencera à tomber dans le nord du plateau du Golan dans la nuit de jeudi à vendredi, et devrait atteindre vendredi les montagnes de Galilée et même la ville de Tsfat. Puis au cours du week-end, la neige est attendue dans des localités moins à plus basse altitude dont Jérusalem.

Les services météorologiques ont toutefois précisé qu’il ne s’agissait que de prévisions. Des températures particulièrement basses autour de 0°C sont attendues mais aucune certitude sur l’arrivée de la neige.