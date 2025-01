Le Président israélien, Itshak Herzog, se trouve en ce moment au sommet économique mondial de Davos. Il y a rencontré plusieurs leaders internationaux.

Parmi eux: le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président finlandais Alexander Stubb, le président serbe Aleksandar Vučić, le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, le Premier ministre albanais Edi Rama, le Premier ministre néerlandais Dijk Schouw, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique Rafael Grossi, le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis et d’autres hauts dirigeants.

Au cours de ces rencontres, le Président a souligné la nécessité urgente et cruciale de restituer les otages détenus par le Hamas et de mettre pleinement en œuvre toutes les étapes de l’accord sur les otages.

Le président Herzog a également souligné la nécessité d’assurer la sécurité des citoyens israéliens, qui sont confrontés aux menaces de l’Iran et de ses mandataires, et a souligné l’importance des efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme. En réponse, de nombreux dirigeants ont exprimé leur profonde gratitude pour les réalisations d’Israël dans la lutte contre les organisations terroristes qui cherchent à déstabiliser à plusieurs reprises la sécurité régionale. Ils ont convenu qu’il existe une opportunité de modifier fondamentalement la situation régionale. En outre, les dirigeants ont salué le début du retour des otages et le cessez-le-feu dans la bande de Gaza dans le cadre de l’accord signé.

Interrogé au sujet d’un accord de normalisation avec l’Arabie Saoudite, Herzog a déclaré: »L’Arabie saoudite est un pays très important dans la région et constitue bien sûr le bassin de l’islam. Je pense qu’il faut aller de l’avant dans ce domaine. Je le dis ouvertement. Je l’ai soutenu et je le soutiens toujours. Il y a maintenant une opportunité d’avancer sur les conditions. Je pense que ces choses doivent être discutées à huis clos. Je suppose que le Bureau ovale sera impliqué. Je pense que tout le monde se rend compte qu’il s’agit d’une étape qui doit rayonner dans le monde entier. Israël est là pour toujours dans cette région et c’est pourquoi nous devons viser cet objectif, outre le fait que l’Arabie saoudite elle-même est une clé de la stabilité régionale ».

Il s’est également exprimé sur la démission du Chef d’Etat-major Halévy, intervenue alors qu’il se trouve à l’étranger et en a profité pour appeler à la mise en place d’une commission d’enquête nationale: »C’est un héros exceptionnel d’Israël qui a assumé, depuis le début et dans sa lettre, la responsabilité de l’échec de l’armée israélienne à bloquer et à empêcher l’horrible attaque du 7 octobre. Cela, bien sûr, n’enlève rien pas à la véritable responsabilité qui incombe au Hamas. Et j’ai également déclaré qu’il était nécessaire au niveau national de mener une enquête approfondie ».