La branche touristique israélienne peut se targuer d’avoir une belle brochette de guides francophones de très grande qualité. L’un d’eux, David Mansour, vient d’être récompensé par la plateforme internationale Tripadvisor. Ce site américain offre des conseils touristiques en fonction des avis émis par les consommateurs à travers le monde dans les hôtels, villes et régions, lieux de loisirs, etc. Chaque année, Tripadvisor recense les notations des consommateurs dans chaque domaine de la branche touristique et publie un classement des 10% des meilleures notes attribuées. Pour 2020, David Mansour s’est vu attribuer le prix « Lauréat Travellers’ Choice 2020 », ce qui signifie qu’il fait partie des 10% des meilleures notations de consommateurs dans la profession des guides touristiques !

L’annonce faite par Tripadvisor est élogieuse : « Félicitations à Tiyoul-tov Guide Touristique en Israël – Tours privés, pour être désigné Traveller’s Choice, Chaque année, nous épluchons les avis, les notes et les favoris des voyageurs du monde entier et nous utilisons ces informations pour récompenser la crème de la crème. Vous faites partie d’un groupe exclusif et nous souhaitons vous aider à célébrer cette réussite majeure ».

Très flatté, David Mansour a écrit : « Coucou les amis! Alors là j’en reviens pas! Mon activité de guide touriste vient de recevoir de Tripadvisor le Lauréat Travellers’ Choice 2020! C’est à dire qu’elle fait partie des 10 % des meilleurs attractions du monde entier! C’est fou non?! Cela vient récompenser 16 ans d’efforts, de travail acharné, d’investissement, d’adaptation, de sacrifices aussi, de volonté, de dévouement, de persévérance, de ténacité et surtout d’un amour sans concession de notre belle terre d’Israël afin d’en être un ambassadeur » !

C’est vrai. Ce guide hors-pair n’accompagne pas simplement les touristes de très nombreux pays – parmi eux de très nombreux non-juifs – mais il leur dévoile avec passion l’âme d’Israël et le lien indéfectible qui lie le peuple juif à cette terre depuis des millénaires.

Félicitations à David Mansour et à travers lui, à tous les guides francophones qui sillonnent le pays pour montrer sa beauté et ses trésors aux touristes.

Et en espérant qu’ils retrouveront le plus rapidement possible leur pleine activité…

Pour plus d’informations : www.tiyoul-tov.org.il

