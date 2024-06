Le Dr Yéhouda Lancry, ancien ambassadeur d’Israël à Paris et à l’ONU rend hommage à son ami et mentor politique, David Levy zal, décédé, dimanche: “Il y avait en David Levy quelque chose de libérateur sur le plan de l’identité des masses séfarades qui étaient alors à la recherche du paradigme identitaire pour accéder à une identité israélienne pure et décomplexée !”