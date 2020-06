L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a annoncé jeudi matin qu’il cesse d’arbitrer entre d’une part Binyamin Netanyahou et de l’autre Benny Gantz et Gaby Ashkenazy sur la question de la souveraineté. Apparemment irrité, il leur a laissé son numéro de téléphone et leur a demandé de l’appeler lorsqu’ils se seront mis d’accord.

Cette décision montre sans doute que la réunion importante qui a eu lieu dimanche entre les équipes mixtes et les trois dirigeants politiques n’a pas permis de trouver un consensus au niveau de la tête du gouvernement israélien. Il est possible aussi que cette décision abrupte ait été demandée par Jared Kushner, le gendre du président Trump, qui se montre depuis le mois de janvier comme l’élément le plus rugueux sur la question de la souveraineté. Peut-être à cause de ses importants liens d’affaires avec les pays du Golfe.

Jeudi soir, Benny Gantz a pour la première fois dévoilé un coin de sa position sur la loi de souveraineté, en disant qu’il s’opposera à l’extension de la loi israélienne dans des zones où la population arabe est importante.

Photo Matti Stern / US Embassy