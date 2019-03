L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, David Friedman, a exprimé son “dégoût” après que le quotidien officiel de l’Autorité Palestinienne, Al-Hiyat al-Jadida ait critiqué l’émissaire américain Jason Greenblatt en écrivant notamment qu’il estt “autiste” et “atteint du syndrome de trisomie”!

Jason Greenblatt – Photo Yonatan Sindel/Flash90

Sur son compte Twitter, l’ambassadeur américain a écrit qu’il dégoûté pour l’affront fait à Jason Greenblatt mais aussi et surtout par “l’absence totale de considération pour les êtres humains en tant que tels (par l’AP)”.

Depuis l’entrée en fonction de Donald Trump et le transfert de l’ambassade à Jérusalem, les responsables et médias de l’AP ne ratent jamais une occasion de tirer à boulets rouges sur le président américain ou ses représentants, parfois avec des expressions et insultes vulgaires et très offensantes.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90

שגריר ארצות הברית בישראל, דיוויד פרידמן, נזף היום (ראשון) בחשבון הטוויטר הרשמי שלו ברשות הפלשתינית, לאחר שהעיתון המקורב לה, “אל-חיאת אל-ג’דיד”, פרסם ביקורת חריפה על שליח ארצות הברית למזרח התיכון, ג’ייסון גרינבלט.