A l’occasion du livre qu’il vient de publier, « For the Record », l’ancien Premier ministre britannique David Cameron a évoqué le conflit israélo-palestinien. Tout en se définissant comme « ami d’Israël », il regrette que les Etats-Unis et la communauté internationale n’aient pas été suffisamment déterminés face à Israël pour faire avancer la solution des deux Etats, qui selon lui est en regression. Il regrette aussi que lui, personnellement, n’ait pas assez fait en ce sens.

Dans son analyse, il adresse aussi un reproche à l’ancien président américain Barack Obama, qu’il définit comme « le président américain le plus pro-arabe et pro-palestinien qui ait jamais été ».

Sur Binyamin Netanyahou, David Cameron exprime sa déception qu’après le gel de la construction juive décrété par le Premier ministre israélien, ce dernier n’ait pas été celui qui ferait avancer la paix. « Au contraire », regrette-t-il, « en poursuivant la construction juive, il a rendu la solution encore moins probable ».

Si déjà un conservateur britannique s’exprime ainsi, que peut-on alors attendre des responsables travaillistes sous Jeremy Corbyn…?

Photo Yonatan Sindel / Flash 90