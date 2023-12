D’après une source égyptienne citée par le journal qatari Al-Araby Al-Jadid, une délégation égyptienne des renseignements se serait rendue à Tel-Aviv jeudi dernier pour tenter de promouvoir un accord permettant de mettre un terme à la guerre. Selon cette source, ‘les choses seraient encore compliquées’. Elle a ajouté que la délégation égyptienne avait essayé d’obtenir des réponses d’Israël ‘sur sa volonté de se retirer de la bande de Gaza en cas d’accord global’ La délégation est rentrée sans recevoir de réponse. D’après des sources gouvernementales, la question devrait être débattue au sein du cabinet et soumise ensuite à l’Egypte pour obtenir sa réaction.

Toujours selon cette source, le responsable égyptien aurait déclaré que le Premier ministre Binyamin Netanyahou était un obstacle majeur à la conclusion d’un accord et prétendu que le Premier ministre israélien ‘semblait vouloir faire traîner la guerre le plus longtemps possible’. L’Egypte, qui a invité les factions palestiniennes à une nouvelle série de réunions au Caire après le 7 janvier, chercherait à parvenir à un accord ‘visant à unifier le gouvernement dans la bande de Gaza et en Cisjordanie afin d’établir un gouvernement responsable’…