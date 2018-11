Et puisque chez LPH on aime bien contrarier les ennemis d’Israël, nous avons décidé de vous donner les adresses nécessaires pour aller passer des vacances dans les beaux paysages de la Judée-Samarie et pourquoi pas aussi la façon d’entrer en contact avec des entrepreneurs dont vous pourriez avoir besoin.

Pour cela, nous avons interrogé Elisheva Blum, qui, avec son mari Gedaliah, tient un site internet qui recense toutes les activités économiques de Judée-Samarie: ”Dapei Katom”.

Le P’tit Hebdo: Comment est né ”Dapei Katom”?

Elisheva Blum: Avec mon mari, nous avons décidé de créer ce site, il y a neuf ans, en réponse aux tentatives de BDS de nuire à l’économie de Judée-Samarie. Nous nous sommes dits qu’au lieu de nous battre contre ce mouvement, nous allions encourager les entrepreneurs de la région. Nous avons vérifié si ce genre de site existait déjà et il s’est avéré que rien de très construit ni précis ne se faisait sur la toile. Nous nous sommes lancés.

Lph: Quel succès remporte votre site et vous y attendiez-vous?

E.B.: Nous vivons à Eli. Pour ma part, j’ai grandi à Efrat, mon mari a fait son alya des Etats-Unis, il y a quelques années. Nous connaissons bien la Judée-Samarie et nous savions que la vie économique y est dynamique, mais nous ne nous doutions pas à quel point! Notre site recense aussi bien les chambres d’hôte, que les différents métiers de l’artisanat, mais aussi des annonces immobilières et des produits en vente d’occasion. Aujourd’hui, nous comptons plus de 3000 entrepreneurs inscrits sur notre site, mais nous estimons qu’ils sont bien plus nombreux dans ces régions, probablement plus de 8000.

Notre site génère plus de six millions de dollars de transactions sur une année. Ces chiffres nous prouvent que la Judée-Samarie est un lieu prisé pour le tourisme mais aussi pour la qualité de ses artisans et autres professionnels.

Lph: Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de la décision d’Airbnb de boycotter les logements de Judée-Samarie?

E.B.: De la colère dans un premier temps. Puis, après coup, on a compris qu’il s’agissait d’une très bonne opportunité pour mettre en avant la Judée-Samarie et ses chambres d’hôte qui sont la catégorie la plus visitée sur notre site. Depuis l’annonce d’Airbnb, tout le monde ne parle que de ces villages!

Elisheva et Gedaliah Blum

Lph: Les propriétaires de ces chambres d’hôtes ne craignent-ils pas des retombées négatives?

E.B.: La majorité des Israéliens soutiennent la Judée-Samarie. Il est difficile pour nous de savoir d’où viennent les clients qui commandent dans ces zimmer par l’intermédiaire de notre site. Mais vu les mouvements, nous supposons que beaucoup n’habitent pas la Judée-Samarie et veulent venir passer quelques jours dans ces belles régions.

Sur place, auprès des propriétaires, on ne ressent pas de panique particulière. En fait, il s’avère que ces propriétaires ne reçoivent qu’une minorité de clients via Airbnb.

Lph: Les politiques, comme Ayelet Shaked, qui ont réagi fermement à l’annonce d’Airbnb ont-ils bien fait?

E.B.: Pour nous, habitants de Judée-Samarie, ces réactions sont importantes parce qu’elles nous font sentir à égalité avec le reste de la population israélienne. Nous avons trop souvent le sentiment d’être des citoyens de seconde zone. Donc quand des politiques s’insurgent parce que l’on chercher à nuire à la Judée-Samarie, nous recevons un signal positif. Par ailleurs, cela renforce ceux qui nous soutiennent mais n’osent pas venir nous voir. La peur de prendre les routes, les préjugés sur la sécurité ont la peau dure, mais cela change petit à petit. Plus la Judée-Samarie sera considérée comme une région qui n’est pas différente des autres, plus ces réticences disparaîtront.

Lph: Voyez-vous aussi votre site comme un outil de hasbara?

E.B.: La raison d’être de notre site est de soutenir l’économie en Judée-Samarie. C’est une mission que nous avons décidé de remplir. Nous ne sommes pas soutenus financièrement par les conseils régionaux, ce qui, dans un sens, nous offre une indépendance totale. Nous ne sommes pas un site politique, mais un mouvement social. Nous recevons de plus en plus de demandes d’entrepreneurs de tout le pays pour figurer sur notre site que nous refusons. Nous voulons nous concentrer sur la Judée-Samarie, parce que ces régions ont besoin d’être mises en valeur. Nous pratiquons une discrimination positive que nous assumons totalement.

Et comme il s’agit de promouvoir la Judée-Samarie, nous ne manquons pas, en effet, sur notre page FaceBook de montrer la vie dans les yichouvim, de faire valoir ses avantages et la qualité de vie qui est la nôtre ici.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay