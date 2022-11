L’ancien ambassadeur d’Israël à l’Onu Danny Danon, qui a obtenu un siège au Likoud à l’issue des élections, souhaite ardemment devenir le prochain président de la Knesset. Mais il n’est pas le seul à convoiter ce poste prestigieux. D’autres candidatures ont été évoquées, comme celles des députés Yariv Levin, numéro deux sur la liste du Likoud qui mène, par ailleurs, les négociations pour la formation du nouveau gouvernement, Ofir Akounis, David Amsellem, et Guila Gamliel.

Très déterminé, il a adressé un message sans équivoque à Binyamin Netanyahou, qui sera vraisemblablement chargé de former la nouvelle coalition, pour lui dire qu’il n’avait pas l’intention de renoncer à cette fonction.

Dans son entourage, on confirme qu’il ne lâchera pas prise et qu’il ‘mettra tout en oeuvre pour parvenir à ses fins. On prétend même qu’il ‘risquerait de créer des problèmes si sa demande n’était pas satisfaite’.

Danon a annoncé officiellement, dès la publication des résultats des élections, qu’il avait l’intention de présenter sa candidature à la présidence de la Knesset. Il a précisé qu’il fallait au plus vite, dès que les députés auront prêté serment, remplacer l’actuel président Mickey Levy (Yesh Atid) « afin de réinstaurer le contrôle des démarches de la Knesset par le Likoud, parti au pouvoir ».

Danon a entamé sa carrière de député du Likoud en 2008, dans la 18e Knesset. Sous la 19e Knesset, il a obtenu le poste de vice-ministre de la Défense, et dans la 20e Knesset, il a été nommé ministre des Sciences, de la Technologie et de l’Espace par le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

En 2015, il a été nommé ambassadeur d’Israël aux Nations unies et a occupé ce poste jusqu’en 2020.