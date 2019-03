L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a demandé au Conseil de sécurité de condamner sans délai et de la manière la plus ferme les tirs de roquettes en direction de la région de Tel-Aviv, ainsi que de reconnaître le Hamas comme organisation terroriste. Dany Danon a souligné que le Hamas se sert de sa propre population comme boucliers humains et tire des roquettes en direction de zones civiles. Il a averti qu’Israël fera tout ce qu’il faut pour protéger ses citoyens et assurer sa sécurité, « comme le ferait n’importe quel pays » souligne l’ambassadeur qui demande qu’il n’y ait pas de morale à deux vitesses dans ce domaine.

De son côté, l’émissaire du Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a également dénoncé les tirs : « Hamas, Jihad Islamique et les autres organisations terroristes : c’est tout ce que vous recherchez pour votre propre population ? C’est vous qui êtes responsables de la souffrance dans laquelle elle se trouve ! Vous avez choisi la voie de la violence et vous détruisez la vie jour après jour. Personne d’autre. Il est temps de choisir une autre voie ».

C’est dans ce contexte de regain de terrorisme ‘palestinien’ que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU doit consacrer la semaine prochaine une séance au dernier rapport qui accuse Israël de « crimes de guerre » et même « crimes contre l’humanité » face au Hamas !!!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90