Les attentats meurtriers de ces derniers mois en Judée-Samarie ont mis en évidence la quantité d’armes qui circulent dans les localités arabes de cette région.

Selon les estimations des services de renseignements, rapportées par Ynet, ”Dans une maison arabe sur six de Judée-Samarie sont cachées des armes, dont des milliers d’armes en état de marche qui sont entrées dans ces territoires entre 2015 et 2021”.

Ils ajoutent: ”Dans chaque rue palestinienne, des hommes se promènent armés. Ce n’est donc pas étonnant si chaque opération israélienne, même la plus simple, se termine par des échanges de tirs contrairement à ce que l’on pouvait voir, il y a seulement un an et demi”.

Ces armes sont acquises grâce aux fonds importants qui sont injectés dans les territoires arabes de Judée-Samarie par le Hamas et le Djihad islamique ainsi qu’à la complicité de certains arabes israéliens qui volent des armes dans les bases de Tsahal et parviennent à les faire passer par les nombreux trous de la barrière de sécurité. A cela s’ajoute, les défaillances du système judiciaire: pas plus tard que cette semaine, des Bédouins qui ont reconnu avoir dérobé des armes dans une base de l’armée, ont été relaxés par la justice.

Dans ces conditions, chaque opération de confiscation d’armes menée par Tsahal n’est qu’une goutte dans l’océan.

C’est une des raisons pour lesquelles les présidents des différents conseils régionaux juifs de Judée-Samarie, exigent du gouvernement une opération de grande envergure qui aurait, entre autres, comme objectif d’éliminer ces importants stocks d’armes.