Lors d’une session extraordinaire de la Commission des affaires étrangères et de la sécurité organisée à la Knesset ce lundi, le père de l’ex-otage Arbel Yehud a lu un émouvant message écrit par sa fille. Celle-ci, libérée le 30 janvier, a passé toute sa captivité seule aux mains du Jihad islamique.

« J’ai appris l’arabe en un mois, et j’ai pu me rendre compte à quel point les terroristes se réjouissaient de voir les Israéliens divisés. Et lorsqu’ils me disaient que la question de la libération des otages était source de divisions politiques, je pensais que cela faisait partie de leur torture psychologique. Ce n’est qu’en rentrant que j’ai réalisé qu’ils avaient raison », a lu Yihai Yehud.

Arbel Yehud poursuit en appelant à la libération de tous les otages : « J’ai tenu 482 jours sans voir un seul Israélien, à l’exception des trois heures passées au début avec mon compagnon Ariel Cunio. Le premier Israélien que j’ai vu après tout ce temps était Gadi Mozes, le jour de ma libération. Le soir de mon retour, j’ai demandé à mon père : ‘Papa, il ne faut pas lâcher. J’ai besoin d’Ariel pour me rétablir’, et mon père m’a répondu qu’il ne pensait pas autrement. Je vous demande, comme mon père, de ne pas penser autrement. Ramenez tout le monde, les vivants et les morts. La question du prix à payer ne doit pas entrer en jeu. »

Ariel Cunio, Le petit ami de la jeune femme de 29 ans, est toujours aux mains du Hamas et sa libération n’est pas prévue dans la première phase de l’accord.