Les mots employés par les chefs de l’opposition, les manifestations dans les rues de Tel Aviv, ne sont pas uniquement observés en Israël mais aussi dans le monde arabe et en Iran.

Ces derniers ne cachent pas leur joie à l’annonce d’une future »guerre fratricide » en Israël.

Le site Makor Rishon fait un tour d’horizon des manchettes des journaux arabes et iraniens. La plupart reprennent en détails, la déclaration de Benny Gantz la semaine dernière, lorsqu’il a appelé à »faire trembler le pays » et qu’il a prévenu que »Netanyahou serait le seul responsable de la guerre fratricide ».

Les commentateurs arabes et surtout iraniens analysent ces propos comme une preuve de la désintégration interne de la société israélienne.

Les chaines libanaises font le parallèle entre les discours des chefs de l’opposition en Israël et celui de Hassan Nasrallah, prononcé en mai 2000 juste après le retrait de Tsahal du Sud Liban. Dans ce discours, surnommé »le discours de la toile d’araignée », le chef du Hezbollah avait déclaré: »Israël possède l’arme nucléaire et une force aérienne importante mais en réalité, il est faible comme une toile d’araignée ». La théorie développée par Nasrallah était qu’Israël avait beau être une puissance militaire, la société israélienne, quant à elle, était une société fatiguée des guerres et la force de résistance de ses citoyens était faible. Les citoyens israéliens, soutenait Nasrallah, étaient devenus trop sensibles aux pertes de vies humaines et n’étaient plus prêts à se battre et à se sacrifier pour défendre leurs intérêts nationaux. Il ajoutait que la société israélienne était trop divisée et n’était pas capable de faire bloc pour gagner les batailles régionales.

C’est donc cette vision que les médias arabes estiment voir se réaliser sous leurs yeux, ces dernières semaines.

Le journaliste iranien, Al Alam, qui est en poste à Jérusalem, a expliqué: »Ce qui se passe en ce moment en Israël est le préambule à une guerre civile, sur fond de crise profonde dans laquelle se trouve l’entité sioniste. Les manifestations organisées par l’opposition dirigée par Yaïr Lapid, s’ajoutent à l’instabilité politique et sécuritaire au sein de l’entité sioniste ». Faisant allusion aux discours de l’opposition, il ajoute: »Toute parole de ce genre, nous rapproche du jour, demain ou dans un futur proche, où éclatera une guerre fratricide dans l’entité sioniste, Inchallah ».