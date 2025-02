Raheli Derai, la veuve de Saadia Derai, z’l, tombé au combat dans la Bande de Gaza, au mois de juin dernier, a accouché hier (lundi) de leur troisième enfant, petit-fils de Laly et Haïm Derai.

Raheli avait découvert qu’elle était enceinte à la fin de la semaine de deuil pour Saadia. Au début, elle avait gardé la nouvelle pour elle avant d’en faire part aux camarades de l’armée de Saadia, qui avaient promis de l’aider à s’installer dignement avec ses trois enfants.

»26 chevat 5785, 8 mois plus tard, dans l’épaisse obscurité est arrivée une grande lumière. Nous sommes heureux et émus de vous annoncer la naissance de notre fils. Saadia, Raheli, Halleli et Yinon Shaoul Derai », a écrit la jeune maman.