Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé mercredi la prolongation d’un an du mandat de la FINUL stationnée dans le sud du Liban.

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) – créée en 1978 – patrouille à la frontière sud du Liban avec Israël. Le mandat de l’opération est renouvelé chaque année et il devait expirer samedi.

La décision de l’Onu intervient alors que le Hezbollah effectue des tirs massifs de missiles (financés par l’Iran) en direction d’Israël à proximité des bases de la FINUL, utilisant des soldats de la FINUL comme boucliers humains.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, qui a participé à la réunion, a déclaré dans son discours que « le Hezbollah et les Gardiens de la révolution iraniens devaient être déclarés organisations terroristes » et que « les sanctions contre l’Iran devaient être renforcées jusqu’à ce que Téhéran cesse de soutenir le terrorisme ».

Danon a montré des photos aériennes montrant que le Hezbollah avait lancé des roquettes sur Israël depuis des installations adjacentes à des bases de l’ONU dans le sud du Liban.

Il a déclaré que ‘l’Onu devait appliquer la résolution 1701 sans exception et sans plus tarder’. Il a ajouté : « Il est temps d’agir avant que le conflit ne dégénère en une guerre régionale que souhaitent l’Iran et le Hezbollah ».

S’adressant ensuite au représentant du Liban, Danon a indiqué : « Vous devez choisir, avec votre gouvernement : soit affronter le Hezbollah soit voir votre pays sombrer dans le chaos et la destruction. Il est temps d’agir. Ne laissez pas l’Iran et le Hezbollah dicter votre avenir. Si vous n’agissez pas maintenant, vous serez responsables de la destruction qui en résultera ».

Danon a conclu son intervention par un message adressé au Hezbollah : « Retirez-vous de la frontière israélienne maintenant ou vous conduirez à la destruction au Liban »…