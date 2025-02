L’ex-otage Daniela Gilboa, enlevée le 7 octobre de la base de Nahal Oz, a publié un post sur son compte Instagram dans lequel elle remercie tout le monde pour avoir prié pour elle et revient sur ce jour terrible de l’attaque du Hamas:

»J’ai passé une année horrible, je ne sais même pas par quoi commencer. Je pense que je veux d’abord dire merci à tout le monde », écrit-elle, »A ceux qui pendant un an et trois mois ont soutenu ma famille, qui n’ont pas lâché, n’ont pas déséspéré un instant. Merci de m’avoir attendue, merci de ne pas avoir cru aux rumeurs atroces, merci d’avoir continué à prier pour moi pendant toute cette période. C’était mon dernier souhait avant d’être enlevée. Je ne voulais pas perdre espoir et me dire que c’était la fin, alors j’ai prié, j’ai cru de tout mon coeur que ma fin n’était pas là, dans cet abri ».

Elle poursuit en racontant les instants qui ont précédé son enlèvement: »J’ai prié pour toutes les filles qui étaient avec moi pendant une demi-heure. J’ai senti que je ne pouvais pas faire autre chose de mieux à cet instant. Je ne pouvais pas me rattacher à l’idée que l’armée allait venir me protéger, je ne pouvais pas me rattacher à la sécurité que me donnerait peut-être cet abri parce qu’il ne s’agissait pas seulement de missiles. Je ne pouvais pas me rattacher aux quelques filles qui étaient armées. Je savais que seule la foi nous sauverait ».

Elle raconte ensuite: »Hier matin, Liri, Karina, Naama, Agam et moi nous avons récité la bénédiction du Gomel (que l’on récite lorsque l’on a échappé à un grand danger, ndlr) à la synagogue. J’ai attendu cet instant depuis le jour où j’ai survécu au 7 octobre. Cet instant où je remercierai Dieu qui nous a sauvées du pire contre toute attente ».