Après le sauvetage cette nuit des dépouilles de 6 otages par l’armée israélienne, le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, a prononcé ce soir (mardi) une allocution.

Il a indiqué que les causes de la mort de ces 6 otages, enlevés en vie le 7 octobre, faisaient l’objet d’une enquête dont les conclusions seront exposées aux familles puis au public.

Par ailleurs, il a reconnu que le sort des 109 otages restants était préoccupant et que le temps ne jouait pas en leur faveur, compte-tenu de leur détresse physique et psychologique.

Hagari a affirmé: ”Nous ne pourrons pas tous les libérer par des opérations militaires mais nous faisons tout pour créer les conditions pour y parvenir”.

Concernant l’axe Philadelphie, Hagari a déclaré: ”Le rôle de Tsahal est de préparer toutes les alternatives sécuritaires pour l’échelon politique. Nous devons être créatifs et déterminés sur ce sujet. Nous devons aussi donner à l’échelon politique toute la place pour prendre une décision. Nous saurons mettre en oeuvre chaque décision que l’échelon politique prendra”.