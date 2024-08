Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a prononcé une allocution en début d’après-midi, dans laquelle il a donné plusieurs précisions concernant la situation sécuritaire au nord. Contrairement à ce qui a été rapporté ce matin (dimanche), ce sont des centaines de roquettes et des drones qui auraient dû s’abattre sur Israël sans l’attaque préventive de Tsahal et non des milliers.

Les principaux points de la déclaration d’Hagari: