Dans son point presse quotidien, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a évoqué la libération prochaine de nombreux réservistes qui combattent actuellement à Gaza.

Il a précisé qu’ainsi ils pourraient reprendre des forces en prévision de la poursuite de la guerre, qui, selon lui, durera toute l’année 2024.

Il a ajouté qu’il s’agissait d’une planification réfléchie qui permettra aux officiers de suivre des formations et aux réservistes de retourner auprès de leurs familles et sur leurs lieux de travail. Hagari a précisé que ces mêmes combattants réservistes seront très vraisemblablement à nouveau appelés au cours de l’année.

”Tsahal doit prévoir la suite et planifier les forces dont elle aura besoin au cours de l’année”.

La diminution importante du nombre de roquettes tirées depuis la Bande de Gaza sur Israël et la prise de contrôle du nord de la Bande de Gaza par Tsahal expliquent le nombre de plus en plus important de réservistes libérés pour des longues périodes.