Sur fond de tensions, de menaces et d’attente d’une riposte du Hezbollah et de l’Iran, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a pris la parole ce soir.

Il a indiqué que les consignes aux civils du commandement du Front intérieur demeurent inchangées.

”Tout au long de ces derniers jours, nous surveillons nos ennemis et les développements au Proche-Orient, avec un accent particulier sur le Hezbollah et l’Iran”, a déclaré Hagari. ”Parallèlement, nous attaquons, tous les jours au Liban, et encore aujourd’hui. Nous avons augmenté les rondes et les patrouilles de l’aviation et nous attaquons chaque menace que nous identifions. Nous sommes aussi prêts à contrer toute attaque en temps réel”.

Il a ajouté: ”Nous prenons au sérieux les déclarations et les propos de nos ennemis et nous sommes en état d’alerte maximale aussi bien en attaque qu’en défense. Nous agirons suivant les instructions de l’échelon politique. La vigilance du public est importante, les consignes de défense du commandement du Front intérieur demeurent inchangées. S’il y a un changement dans ces consignes, nous vous informerons immédiatement”.