Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a quitté ses fonctions aujourd’hui (jeudi) après 30 ans de service au sein de Tsahal. Il a laissé sa place à Effi Defrin qui sera désormais la voix de l’armée israélienne.

Le chef d’état-major a souligné que Hagari avait accompli ses fonctions avec excellence, en particulier durant une période difficile où la communication devait être au premier plan des événements. Il a déclaré :

« Hagari était l’homme qui, chaque soir, transmettait au public les nouvelles difficiles comme les bonnes, avec courage, sensibilité et sang-froid. Je vous remercie pour votre dévouement tout au long de votre services et vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. »

En outre, le chef d’état-major a souhaité bonne chance au nouveau porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effi Defrin, exprimant sa confiance en sa capacité à accomplir la mission importante qui l’attend.

Lors de la cérémonie, Hagari a déclaré :

« Nous avons besoin de plus de combattants dès maintenant. La guerre se déroule en ce moment même. Je suis entré en zone de combat à plusieurs reprises pour transmettre l’information au public. J’ai vu nos incroyables soldats et soldates, déterminés et courageux, mais aussi épuisés par le poids de cette guerre qui s’éternise. »

« C’était un honneur d’être commandant dans Tsahal et porte-parole de l’armée en temps de guerre », a-t-il ajouté. « Nous sommes entrés en guerre dans la douleur, mais aussi avec un consensus national sur la nécessité de nous battre pour notre foyer. »

Le nouveau porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effi Dafrin, a pris la parole lors de la cérémonie :

« Conscient de la gravité du moment, avec beaucoup d’émotion et d’humilité, j’assume aujourd’hui le rôle de porte-parole de Tsahal – et avec lui la responsabilité d’accomplir cette mission essentielle. Ma priorité sera d’être la voix des combattants – mes frères et sœurs d’armes, qu’ils soient en service actif ou réservistes, du simple équipage de char – dont j’ai moi-même fait partie – jusqu’à l’état-major général. »

« Nous n’avons qu’une seule armée, l’armée de tous, qui unit de manière extraordinaire toutes les composantes de la société israélienne. Nous devons continuer à refléter cette armée et la justesse de notre cause auprès du public israélien et aussi au-delà de nos frontières. Merci au chef d’état-major, le général Eyal Zamir, pour la confiance qu’il m’accorde en me nommant à ce poste. »

À la fin de son discours, il s’est adressé à Hagari :

« J’ai beaucoup appris de toi ces dernières semaines. Tous ceux qui passent par l’école des officiers de Tsahal apprennent l’importance du courage civique, l’une des valeurs fondamentales d’un officier. En t’observant en tant que porte-parole pendant la guerre, j’ai vu non seulement un modèle de professionnalisme, mais aussi un exemple de résilience et un véritable pilier pour les citoyens du pays. »