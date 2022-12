Alors que le gouvernement prête serment aujourd’hui (jeudi) devant la Knesset, dans les jours qui ont précédé cet événement, plusieurs groupes ont tenu à faire savoir leur opposition voire leur »inquiétude » face à ce nouveau gouvernement.

Ainsi, 78 juges retraités ont publié une lettre dans laquelle ils mettent en garde contre les mesures annoncées par le gouvernement concernant le système judiciaire. Cette démarche est tout à fait exceptionnelle, d’autant que plusieurs des signataires sont des juges qui s’étaient toujours abstenus de tout commentaire politique.

Ils ont exprimé leur opposition totale au vote de la loi de contournement de la Cour suprême, au changement du système de nomination des juges et aux changements concernant le rôle du conseiller juridique du gouvernement. »L’indépendance du système judiciaire est indispensable pour qu’il puisse remplir son rôle de manière équilibrée face aux deux autres pouvoirs (législatif et exécutif, ndlr). La mise en oeuvre de ces procédés peuvent modifier le sens profond et les valeurs de l’Etat d’Israël et lui porter atteinte en son sein et aux yeux du monde, des institutions internationales et des communautés juives de Diaspora. Nous appelons la Knesset, le futur gouvernement et le public en Israël à stopper ces procédures qui nuiront à l’Etat de droit, au fondement de notre régime démocratique constitutionnel et à continuer à respecter les valeurs humaines et démocratiques sur lesquelles ont été rédigées la déclaration d’Indépendance et nos lois fondamentales ».

Sur Galei Israël, un ancien juge a témoigné qu’il n’avait pas voulu signer cette lettre. Il a même raconté qu’il avait été contacté par Galei Tsahal et que lorsqu’il leur avait avoué qu’il était contre cette démarche, la station avait décidé de ne pas l’interviewer finalement.

Par ailleurs, Avi Himi, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Israël a posé sa démission. « Mes valeurs morales et sociales sont en conflit avec les ‘valeurs’ du nouveau gouvernement qui émerge, et elles minent la démocratie israélienne, l’Etat de droit et la valeur d’égalité entre tous les citoyens du pays. J’ai toujours défendu l’Etat de droit et ses gardiens : la police israélienne, le bureau du procureur général, l’institution du conseiller juridique du gouvernement, le système judiciaire – et la Cour suprême ».

Mis à part les juges, des anciens pilotes de Tsahal se sont aussi fendus d’une lettre qu’ils ont adressé, de manière assez étonnante, à la Cour suprême et à la conseillère juridique du gouvernement, dans le but de stopper »la destruction de la démocratie ».

1197 combattants ayant servi dans l’armée de l’air ont signé cette lettre. Parmi les signataires, on trouve l’ancien chef d’Etat-major Dan Haloutz (qui avait été nommé afin de réaliser le désengagement de Gaza) et d’autres anciens généraux de l’armée de l’air.

»Nous étions tous prêts à nous sacrifier pour l’Etat pendant toutes les années où nous étions des pilotes opérationnels », écrivent-ils, »Même après notre service dans l’armée de l’air, nous avons continué à prendre part à la construction de l’Etat, du mieux que nous avons pu – en tant que réservistes, en participant à l’économie, à l’industrie, à l’éducation. Nous avons cru dans la justesse du chemin et nous considérions que nous avions une mission, celle de défendre l’Etat d’Israël, juif et démocratique.

Nous sommes issus de toutes les nuances de la société israélienne – droite, gauche, centre, laïcs, religieux, séfarades, ashkénazes, de tout le pays. Nous sommes tous préoccupés par le fait que l’Etat d’Israël démocratique soit en danger. Vous êtes le dernier rempart et vous pouvez empêcher le processus de destruction de la démocratie. L’Etat d’Israël qui a été créé comme juif et démocratique ne pourra pas survivre dans l’esprit de la déclaration d’Indépendance s’il renonce à son identité démocratique libérale. Nous attendons que vous utilisiez tous les outils légaux en votre possession, sans crainte et sans hésitation, et que vous fassiez tout ce qui est possible pour arrêter cette catastrophe qui se dessine en Israël. Nous nous engageons à nous tenir à vos côtés dans la lutte pour l’avenir du pays ».

D’anciens combattants de l’unité des blindés ont également publié une lettre mettant en garde contre l’action du nouveau gouvernement.

Des diplomates aussi sont de la partie. Ainsi plus de 100 anciens fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et anciens ambassadeurs ont adressé une lettre à Binyamin Netanyahou: »Nous sommes inquiets et nous craignons pour les relations extérieures d’Israël, pour son statut et pour ses intêrets, à la lumière de la politique gouvernementale qui s’annonce ».

A l’étranger, aux Etats-Unis, plus de 330 dirigeants de communautés libérales ont annoncé dans une lettre ouverte qu’ils boycotteraient les dirigeants de la Tsionout Hadatit et d’Otsma Yehoudit au sein du nouveau gouvernement. Ils ne les accueilleront pas, ni ne les laisseront entrer dans leurs synagogues et ils encouragent les autres institutions juives à faire de même.

En outre, plusieurs sociétés et universités ont publié des lettres ouvertes dans lesquelles elles annoncent qu’elles s’opposeront à appliquer toutes discriminations dans le cadre de leurs activités.

Notons que ces protestations sont émises contre des mesures qui n’ont pas encore été votées, voire pas du tout évoquées, et contre un gouvernement qui n’a pas encore commencé à travailler, dans une atmosphère savamment entretenue par les députés de l’opposition et à leur tête le Premier ministre sortant, Yaïr Lapid.