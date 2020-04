Interviewé sur Galei Tsahal, l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Dan Shapiro, s’est cru encore en poste en mettant en garde Israël contre une extension de la loi israélienne dans la vallée du Jourdain et les localités de Judée-Samarie. Certain d’une victoire démocrate lors des prochaines élections américaine, il a averti d’une « crise immédiate avec la future administration américaine » et « de la fin de la solution des deux Etats pour deux peuples ».

Au vu des dégâts causés dans la région par son ancien patron, Dan Shapiro aurait été plus inspiré de se taire.

Photo Matti Stern / Flash 90