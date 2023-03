Le Professeur Dan Schechtman, Prix Nobel de chimie, a participé ce samedi à l’événement culturel »Shabatarbout ». Il s’y est exprimé sur ce qui est, selon lui, le plus grand défi de l’Etat d’Israël: »La démographie », a-t-il dit. »L’Etat d’Israël ne va pas dans la bonne direction. Le courant humain qui se reproduit très vite, avec beaucoup d’enfants, ce sont des gens qui sont contre l’éducation, contre les études et le travail, ils sont assis sur les mamelles de l’Etat et le traient. Faire des études est interdit chez eux, il n’y a pas d’études profanes. Les Sages d’Israël à Jérusalem et dans d’autres villes disent aux jeunes »étudiez la guémara ». Que disent les ayatollahs iraniens? Ils ne disent pas d’étudier le Coran, mais l’ingénierie. Combien y a-t-il d’ingénieurs en Israël? Moins de 7000. Combien en Iran? Près d’un quart de million ».

La personne qui a interrogé Schechtman lui a demandé si ses propos n’étaient pas du mépris pour les orthodoxes. Il a répondu: »Je méprise les orthodoxes? J’en ai une peur bleue. Si je les méprisais je ne parlerais pas d’eux. Je suis mort de peur devant les orthodoxes. Ils nous prennent notre Etat, ils sont anti-sionistes même si je ne veux pas généraliser, certains sont dans la coalition ».