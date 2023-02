Le député Dan Illouz (Likoud) a déposé son premier projet de loi à la Knesset. Il concerne la reconnaissance des diplômes pour les olim en provenance de l’Union européenne et en particulier de France.

La problématique de la reconnaissance des diplômes est au coeur des préoccupations des olim de France et des associations qui les aident. Plusieurs actions ont déjà été lancées avec plus ou moins de succès. Qualita, en particulier, oeuvre beaucoup dans ce sens et a obtenu certains résultats, notamment pour les dentistes.

Mais le travail est encore important et beaucoup de candidats à l’alya se heurtent à des difficultés pour intégrer le marché du travail parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus en Israël et qu’ils doivent passer par de longues et fastidieuses démarches pour obtenir des équivalences.

La proposition de loi déposée par le député francophone Dan Illouz consiste à aligner la législation israélienne sur celle qui est en vigueur dans l’Union européenne en la matière. Il existe une directive européenne qui dresse une liste de tous les diplômes qui, une fois obtenus dans l’un des pays de l’Union européenne sont valables dans tous les autres pays.

Pour Illouz, »si un diplôme est assez bon pour la France ou pour l’Allemagne, il n’y a aucune raison qu’il ne le soit pas pour Israël ».

Si la loi voulue par le député était adoptée, un sérieux obstacle à l’intégration serait levé. Il espère ainsi encourager aussi les projets d’alya.

Dan Illouz, né au Canada, est entré à la Knesset, il y a trois semaines, dans le cadre de la loi norvégienne. Il était à la 33e place sur la liste du Likoud, sur la case réservée aux olim. C’est la première fois qu’un olé francophone a réussi à être élu à cette place au sein du Likoud.