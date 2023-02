Il y a exactement quarante ans, en février 1983, la télévision israélienne connaissait un moment historique : pour la première fois depuis sa création en 1969, les émissions étaient en couleur. Les téléspectateurs ont découvert ce changement lors de la présentation du journal télévisé Mabat, avec les journalistes Dahlia Mazor et Daniel Peer.

L’ancien réalisateur de l’émission Oren Schindel, s’en souvient ‘comme si c’était hier’. « Ce fut une grande surprise pour nous, s’est-il rappelé. Le ministre des Communications a reçu l’autorisation de diffuser en couleurs, et celui qui a reçu l’information était le directeur général de l’époque, Tommy Lapid. Cela s’est passé quelques heures à peine avant la diffusion de l’émission ».

Dahlia Mazor a raconté qu’elle avait été avertie par téléphone vers 15 heures. Son interlocuteur lui a dit : « Dahlia, nous diffusons aujourd’hui en couleurs. Ouvrez votre armoire et cherchez un vêtement coloré et seyant ». Elle a indiqué que ‘tant que les images étaient, en noir et blanc, elle pouvait s’habiller en gris’. Cette fois, il fallait changer ses habitudes. Elle a donc choisi une tenue rose ‘que je n’aurais certainement pas choisie aujourd’hui’, a-t-elle souligné.