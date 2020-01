Daech menace Israël et les Juifs

Dans une vidéo, le sheikh Abou Hamza alias Al-Muhajir al-Qoreishi, porte-parole de l’Organisation de l’Etat islamique a lancé un appel à s’attaquer aux Juifs et à Israël, notamment en s’emparant de villages israéliens. Il recommande aussi aux groupes terroristes situés dans le Sinaï de prendre ces villages comme « laboratoires d’essais » pour leurs armes, leurs missiles et même leur armement chimique!

Cet appel a pour « raison » la prochaine officialisation annoncée du Plan Trump. Dans cette vidéo, Abou Hamza appelle les « musulmans de Palestine et de la région » à être les « fers de lance de la lutte contre les Juifs » et à « faire échouer le complot ourdi par les Américains et les Juifs ». Il réaffirme le soutien de Daech à la cause « palestinienne » et indique que « comme les Palestiniens, Daech a les yeux tournés vers Jérusalem ».

Le porte-parole avertit les Etats-Unis que l’élimination de l’ancien chef de Daech Abou Bakhr al-Bagdadi ne signifie aucunement la disparition de l’organisation, bien au contraire, et il annonce qu’avec la prise de fonction du nouveau leader de Daech, « une nouvelle page va s’ouvrir dans les activités de Daech avec le lancement d’un combat contre les Juifs afin de reprendre tout ce qu’ils sont volé aux Musulmans ».

