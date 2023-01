Suite au tollé provoqué par la décision du ministre de la Culture et des Sports, Micky Zohar, d’arrêter le financement public des activités culturelles se déroulant le Shabbat, une mise au point a été nécessaire.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu avec Micky Zohar. Au terme de cette discussion, un communiqué a été publié pour préciser que le financement public d’activités se déroulant le Shabbat serait maintenu.

Le ministre a tenu à clarifier sa position: il ne souhaite pas que le ministère soit à l’initiative d’activités culturelles le Shabbat, comme l’avait fait son prédesseur, Hili Tropper. En revanche, dès lors que l’initiative vient d’organisations privées, les subventions gouvernementales ne seront pas retirées.

Micky Zohar a déclaré: »Depuis la création de l’Etat d’Israël, il existe un statu quo, qui, hélas, a été transgressé par le ministre sortant l’année dernière. Pour la première fois de l’histoire du ministère de la Culture, il a été à l’origine de manière active d’activités qui se déroulent uniquement le Shabbat. C’était une première historique. Aucun organisme gouvernemental officiel en Israël ne tient d’activités en son nom le Shabbat, le ministère de la Culture et des Sports non plus. Bien entendu, en Israël, il y a et il y aura toujours des événements culturels le Shabbat que le ministère subventionne et cela continuera, mais nous ne les initierons pas. Exactement comme le prévoit le principe d’égalité et le statu quo ».

Il a également rappelé qu’il n’agirait pas pour interdire les matchs de football le Shabbat comme cela a pu être suggéré.

L’ancien ministre Hili Tropper s’est réjoui de cette mise au point: »Je suis heureux que le projet ‘Shabbat Israelite » se poursuive normalement. Tout n’est pas une question de politique. Parfois, la vérité est simple: tous les Israéliens, laïcs et religieux pourront continuer à se rendre tous les week ends dans plus de 100 lieux d’histoire et de musées à travers tout le pays pour se relier à leur héritage et à leur culture ».