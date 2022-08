Alors qu’est publié l’indice des prix à la consommation qui fait mentir les prévisions trop optimistes, la croissance du marché est, elle, florissante.

Au deuxième trimestre 2022, elle s’élève à 6.8%. Ce chiffre est d’autant plus remarquable qu’il arrive après un mauvais premier trimestre où une baisse de 2.7% de la croissance avait été enregistrée. Le PNB par habitant a, lui, augmenté de 4.5%.

Cette évolution est liée au retour total à la normale du marché après un début d’année marqué par le Covid et son variant Omicron. On constate que les Israéliens ont recommencé à beaucoup consommer dès la fin de toutes les restrictions sanitaires. L’augmentation des prix aidant, les ménages ont beaucoup dépensé: on note une augmentation de 4.3% des dépenses par personne entre le premier et le deuxième trimestre 2022.

A cela s’ajoute le marché du tourisme qui a fait un bond après la sortie de la crise du Corona.

Israël est l’un des pays au monde où la croissance est la plus forte, alors que dans de nombreux pays on se dirige vers une récession.