Le “Crown Iris” de Mano Cruises propose une croisière unique vers la Grèce, l’Italie et la Côte d’Azur française à partir de 94 euros par nuit.

Pour les amateurs de croisières vers des destinations attrayantes en Europe, “Mano Cruises” offre une croisière spéciale au départ de Haïfa pour 14 nuits à bord du luxueux “Crown Iris” vers la Grèce, l’Italie et pour la première fois vers la Côte d’Azur française, à une période où les ports s’illuminent pour les festivités du Nouvel An.

Cette croisière unique partira du port de Haïfa le 24 novembre avec pour première escale le port de Souda en Crète, puis le navire mettra le cap sur le port de Catane en Sicile avant de continuer vers la magnifique Naples.

Ensuite, le “Crown Iris” fera escale à Civitavecchia, près de Rome. La prochaine destination sera le port de Villefranche-sur-Mer sur la Côte d’Azur où le bateau fera une escale de 25 heures. Après cela, le navire entamera son voyage de retour vers Israël avec des escales dans les ports d’Olbia en Sardaigne, Palerme en Italie et Héraklion en Crète.

Chacun des ports de cette croisière spéciale regorge de charme et d’originalité avec des marchés festifs où vous pourrez profiter de boissons chaudes et de douceurs traditionnelles.

Les prix de cette croisière commencent à 1 317 euros par personne en chambre double (environ 94 euros par nuit), incluant 3 repas, des divertissements internationaux et divers spectacles. De plus, il est possible de réserver des excursions à terre avec des guides parlant différentes langues à chaque escale.

Au cours de la croisière à bord du luxueux “Crown Iris”, les passagers profiteront de 750 cabines, 11 étages, 6 ascenseurs, 5 restaurants, 2 piscines, 2 jacuzzis, un toboggan, un cinéma, une salle de sport, un terrain de basket-ball, un spa, un duty free, un casino, des bars et salons, des salles de spectacle et bien plus encore.

Une équipe qualifiée et expérimentée de 650 personnes est à la disposition d’environ 2 000 passagers, qui profitent chaque jour de spectacles de divertissement par une troupe latino-américaine, comprenant des jongleurs de cirque, des acrobates, de la musique de bouzouki, un groupe de rock, des chansons israéliennes, des jeux de société, des danses, des DJ, des activités sportives et plus encore.

Dans les ports d’escale, des excursions organisées avec un guide israélien sont disponibles. La nourriture à bord est kasher sous la supervision du rabbin Yitzhak Dayan, rabbin en chef de la communauté de Salonique. Un superviseur de la cacherout est présent à bord ainsi qu’une synagogue.

Il est possible de réserver des croisières sur le site (avec une remise spéciale) ou par le centre d’appel de la société (8288 *).

Remarque : les prix affichés sont pour les réservations effectuées en ligne et sont valables au jour de l’annonce.”””