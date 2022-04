La « nouvelle politique diplomatique » voulue par le gouvernement Benett-Lapid » avec la promesse d’une embellie dans les relations israélo-jordaniennes aura fait long feu. Les navettes à Amman, les déclarations sur « l’aube d’une nouvelle ère » et les multiples gestes unilatéraux israéliens envers le royaume hachémite n’auront pas résisté aux violences qui se déroulent à Jérusalem, malgré la retenue de la police face aux provocations et aux violences musulmanes. Plus virulente encore que les autres pays arabes – y compris les signataires des Accords d’Abraham – la Jordanie a une nouvelle fois montré que les accords de paix avec Israël sont conditionnels et à sens unique, destinés à profiter d’Israël plus qu’à entretenir des relations saines et réciproques.

Cela a commencé par la convocation au ministère jordanien des Affaires étrangères du vice-ambassadeur de l’ambassadeur d’Israël à Amman, afin de lui remettre une missive « sévère » à destination du gouvernement israélien, avertissant des « retombées éventuelles de la poursuite de l’agression contre les lieux saints musulmans à Jérusalem et notamment la mosquée Al-Aqsa ».

Lundi dans la journée, le Premier ministre jordanien Bisher Al-Kawasmneh, s’est exprimé de manière particulièrement violente au Parlement, dérogeant une nouvelle fois aux coutumes diplomatiques : « Je félicite chaque Palestinien et tous les membres du Waqf islamique jordanien qui se dressent telle une muraille, ainsi que ceux qui lancent des pierres sur les sionistes qui polluent la mosquée Al-Aqsa avec la protection du gouvernement d’occupation israélien ».

Le roi Abdallah II s’est également mis de la partie en saisissant le secrétaire-général de l’ONU Antonio Guterres, dénonçant « les actions unilatérales contre les fidèles musulmans dans la mosquée Al-Aqsa qui mettent en péril la paix régionale ».

Cette attitude jordanienne n’a pas laissé indifférents les dirigeants israéliens, Yaïr Lapid en tête – qui pensaient avoir établi des relations stables avec le royaume hachémite et accusé au passage l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou de les avoir détériorées.

Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué dénonçant la convocation du vice-ambassadeur : « La convocation du vice-ambassadeur et le communiqué du ministère des Affaires étrangères suite à cette entretien portent atteinte aux efforts de rétablir le calme à Jérusalem, encouragent ceux qui perturbent la sainteté des fêtes et qui usent de violence mettant en danger des vies humaines, juives comme musulmanes ». Le ministère appelle « tous les acteurs internationaux à aider Israël à rétablir le calme à Jérusalem et assurer la liberté de culte sur le Mont du Temple » et rappelle que l’Etat d’Israël est « engagé à assurer la liberté de culte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens à Jérusalem notamment lors des fêtes ».

Le Premier ministre Naftali Benett a lui-aussi publié un communiqué mais sans citer la Jordanie et ses dirigeants : « Cette dernière semaine se déroule contre nous une campagne d’incitation sauvage dirigée par le Hamas. Voici la vérité : Israël fait tout pour que tous les fidèles puissent célébrer leur fête en toute sécurité, juifs comme musulmans ou chrétiens. Nous attendons de tous de ne pas se joindre aux mensonges et surtout de ne pas encourager la violence contre les juifs. L’Etat d’Israël continuera à préserver Jérusalem ouverte à tous ». Plus tard, dans un message filmé, le Premier ministre a déclaré : « Je considère avec gravité les déclarations accusant Israël des violences dirigées contre nous, et certains encouragent les lanceurs de pierres et les violences contre les citoyens israéliens. Ceci est inacceptable pour nous. Cela constitue une récompense à ceux qui incitent et en premier lieu le Hamas qui souhaite embraser Jérusalem… ».

Plus virulent, Itamar Ben-Gvir a déclaré : « Au lieu de remettre les Jordaniens en place et leur expliquer que le Mont du Temple est sacré pour les juifs, le gouvernement israélien capitule avec pour effet de permettre aux Jordaniens d’être encore plus insolents… »

Photo Jamal Awad / Flash 90

בנוסף, לשכת מלך ירדן עבדאללה עדכנה היום בצהריים שהמלך שוחח בטלפון עם יורש העצר של אבו דאבי, מוחמד בן זאיד, והדגיש את הצורך להמשיך לעשות את כל המאמצים כדי « לעצור את ההסלמה הישראלית המסוכנת בירושלים ». המלך קיים היום שיחות גם עם נשיא המעוצה האירופית, עם אמיר קטאר, עם יו »ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ועם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי. נמסר כי בכל השיחות הודגש הצורך « להפסיק את ההסלמה הישראלית בירושלים ולשמור על הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא ».