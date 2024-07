Le Professeur Denis Charbit, de l’université ouverte autour de la crise de leadership dans les régimes occidentaux et en particulier en Israël: Il y a deux paramètres dans lesquels le leader se distingue: par son charisme et son magnétisme comme le disent certains à propos de Netanyahou, et par les circonstances d’exception, comme De Gaulle en juin 1940. Malheureusement en Israël les circonstances sont là mais le leader n’y est pas!”