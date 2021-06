Le Premier ministre Naftali Benett a décidé d’intervenir dans la crise concernant la loi de citoyenneté, de crainte d’un premier revers cinglant de son gouvernement. Il s’est réuni lundi soir avec Ayelet Shaked et Mansour Abbas en présence de trois « médiateurs », Zeev Elkin, Idit Silman (présidente de la coalition) et son adjoint Boaz Toporovsky. L’objectif premier est de convaincre Mansour Abbas – une fois de plus arbitre de ce gouvernement – en cherchant un compromis, malgré le fait qu’Ayelet Shaked ait déclaré lundi après-midi qu’elle ne changerait pas son texte d’un iota. Naftali Benett et Ayelet Shaked espèrent qu’en persuadant Mansour Abbas, les autres opposants au sein de la coalition reviendront dans les rangs. Jusqu’où Naftali Benett et Ayelet Shaked seront-ils prêts à céder pour se rallier Mansour Abbas ? Un exercice dont il pourra ensuite user et abuser à volonté.

Le Likoud proposera un autre texte

Après discussions et hésitations, le Likoud a annoncé qu’il votera finalement contre le texte proposé par Ayelet Shaked et proposera au vote un autre texte, préparé par le député Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadetit). Il s’agit d’une Loi fondamentale sur l’Immigration, plus globale que celle proposée par Ayelet Shaked, qui interdira notamment le regroupement familial sauf dans des cas d’exception.

